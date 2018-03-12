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Україна увійшла у трійку лідерів медального заліку Паралімпіади-2018

Київ • УНН

 • 13867 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У медальному заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані збірна України посідає третє місце після трьох днів змагань, здобувши у свою скарбничку дев'ять медалей. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.

У черговий день Паралімпіади Україна здобула ще три медалі. Ігор Рептюх виграв золоту медаль у лижній гонці вільним стилем на 20 кілометрів, що стало другим "золотом" на цих змаганнях.

"Срібло" здобула Оксана Шишкова у лижних гонках на відстань 15 кілометрів. Людимла Ляшенко виграла "бронзу" на дистанції 15 кілометрів.

Варто відзначити, що в скарбничці збірної України наразі 9 медалей - 3 "золоті", 2 "срібні" та 4 "бронзи".

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