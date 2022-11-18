Украина в 2023 году сможет самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах - Резников

ukru
14 марта, 19:57 • 48117 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 82780 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100195 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132103 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134554 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111222 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105112 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91493 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111158 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136473 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

14 марта, 16:11 • 17764 просмотра
Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

14 марта, 16:18 • 20007 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 31597 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 19125 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 20835 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231353 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261805 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199368 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204683 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 48117 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97884 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117642 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120085 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127515 просмотра
Актуальное
Украина в 2023 году сможет самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах - Резников

Украина в 2023 году сможет самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах - Резников

Киев • УНН

 • 401528 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook, передает УНН.

Цитата

«По состоянию на сейчас ситуация такова… В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все силы обороны в бронежилетах и ​​шлемах. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением. На столе передо мной – экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО. Подчеркиваю. То, что вы видите, – не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.п.», – написал Резников.

Детали

Резников отметил, что в марте и апреле ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами была непростой - "на весь киевский гарнизон минувшей зимой официально находился в резерве 1 шлем".

«По состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных Сил Украины, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов», – отметил Резников.

По его словам, зимой 2022 года украинские производители бронежилетов были способны произвести 3-5 тыс. единиц брони в месяц. Что совершенно не отвечало запросам военных.

«Когда возникла необходимость быстро снабжать армию, численность которой взрывная росла, Минобороны пришлось активно работать на внешнем рынке, импортировать. В целях диверсификации были заключены десятки контрактов. Мы также обращались за помощью к международным партнерам. Большую помощь тогда оказали наши граждане, волонтеры», – рассказал Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские пограничники получили партию бронежилетов из Румынии

Он подчеркнул, что Минобороны сделало все от них зависящее и даже больше, чтобы украинские производители бронезащиты смогли сохранить и нарастить производственные мощности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы