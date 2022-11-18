Україна у 2023 році зможе самостійно забезпечити потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

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«Станом на зараз ситуація така…Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням. На столі переді мною - екземпляри шоломів і бронежилетів українського виробництва, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО. Підкреслюю. Те, що ви бачите, – не імпортовано і далі зібрано-зшито. А вироблено. Від сталевих і керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо», - написав Резніков.

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Резніков зауважив, що у березні та квітні ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами була непростою - "на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві 1 шолом".

«Станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби Збройних Сил України, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів», - зазначив Резніков.

За його словами, взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тис. одиниць броні на місяць. Що абсолютно не відповідало запитам військових.

«Коли виникла необхідність швидко забезпечувати армію, чисельність якої вибухова зростала, Міноборони довелося активно працювати на зовнішньому ринку, імпортувати. З метою диверсифікації було укладено десятки контрактів. Ми також зверталися за допомогою до міжнародних партнерів. Велику допомогу тоді надали наші громадяни, волонтери», - розповів Резніков.

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Він наголосив, що Міноборони зробило усе від них залежне і навіть більше, щоб українські виробники бронезахисту змогли зберегти і наростити виробничі потужності.