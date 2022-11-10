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Резерв з бронежилетів становить понад 200 тисяч - Міноборони

Резерв з бронежилетів становить понад 200 тисяч - Міноборони

Київ • УНН

 • 221629 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Наразі сформований резерв щодо засобів індивідуального захисту, який становить понад 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Резерв по засобах індивідуального бронезахисту сформований і утримується на рівні близько 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів. При цьому забезпечується постійний рух, тобто, видача новим підрозділам, видача на заміну. По зимовій формі ми продовжуємо моніторинг доставки військової форми до кожного військовослужбовця. Міноборони вже передало до Збройних сил достатньо форми, щоб забезпечити ці потреби. Єдине питання – це розподіл і логістика у військах, яка ускладнена і тим, що тривають бойові дії, і тим, що позиції знаходяться безпосередньо на передньому краї, і тим, що є проблеми з енергетикою», – повідомила Маляр.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в Україні наразі не очікується додаткова мобілізація, проте все залежатиме від ситуації на фронті.

Українські Національні Новини

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