Резерв по бронежилетам составляет более 200 тысяч - Минобороны

Цитата

«Резерв по средствам индивидуальной бронезащиты сформирован и удерживается на уровне около 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. При этом обеспечивается постоянное движение, то есть выдача новым подразделениям, выдача на замену. По зимней форме мы продолжаем мониторинг доставки военной формы к каждому военнослужащему. Минобороны уже передало в Вооруженные силы достаточно формы, чтобы обеспечить эти потребности. Единственный вопрос – это распределение и логистика в войсках, которая усложнена и тем, что продолжаются боевые действия, и тем, что позиции находятся непосредственно на переднем крае, и тем, что есть проблемы с энергетикой», – сообщила Маляр.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Украине пока не ожидается дополнительная мобилизация, однако все будет зависеть от ситуации на фронте.