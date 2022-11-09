В Міноборони пояснили від чого залежатиме додаткова мобілізація

Цитата

«Станом на зараз вистачає тих людей, які мобілізовані, але в цьому питані ми повинні розуміти, що все буде залежати від подій війни.Таке може бути, що потрібні будуть додатково люди, а може не буде такого. Це все залежить від ситуації на фронті», - сказала Маляр.

Вона зазначила, що всі повинні розуміти, що в країні йде війна й можливі різні сценарії розвитку подій.

«Але ми всі повинні з вами розуміти, що в країні йде війна, ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми в принципі з вами маємо бути готові до всіх цих різних варіантів розвитку подій», - додала Маляр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні на 90 діб.

Востаннє Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації 15 серпня – до 21 листопада.