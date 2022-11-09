В Минобороны объяснили от чего будет зависеть дополнительная мобилизация

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине пока не ожидается дополнительная мобилизация, однако все будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

«По состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизованы, но в этом вопросе мы должны понимать, что все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что нужны будут дополнительно люди, а может не будет такого. Это все зависит от ситуации на фронте», - сказала Маляр.

Она отметила, что все должны понимать, что в стране идет война и возможны разные сценарии развития событий.

«Но мы все должны с вами понимать, что в стране идет война, мы можем предполагать разные сценарии развития событий и мы в принципе с вами должны быть готовы ко всем этим разным вариантам развития событий», - добавила Маляр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток.

Последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации 15 августа – до 21 ноября.

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