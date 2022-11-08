Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні на 90 діб

Деталі

Тексти законопроектів опубліковані на сайті Верховної Ради. Відтак, законопроектом № 8189 від 08.11.2022 передбачається затвердження Указу Президента України від листопада 2022 року № "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Також законопроектом № 8190 про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації",у зв'язку із триваючою збройною агресією російської федерації проти України, пропонується продовжити строк проведення загальної мобілізації з 21 листопада 2022 року на 90 діб.

Доповнення

Востаннє Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації 15 серпня – до 21 листопада.