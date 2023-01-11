Украина в 2022 году увеличила экспорт товаров в ЕС на 4,2%

Детали

В Министерстве экономики отметили, что рост экспорта в ЕС стал возможным благодаря мерам по поддержке украинской экономики в целом и экспорта. Либерализации налогов, поддержке производителей и тому подобное. Также, в частности, благодаря мерам, принятым нашими партнерами в одностороннем порядке. Или совместно — Украиной и партнерами. К примеру, благодаря открытию европейских рынков для украинских товаров (временной, сроком на год либерализации торговли, экономическому “безвизу”). Благодаря инициативе ЕС “Пути солидарности”, “таможенному безвизу”, “транспортному безвизу”.

“Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и, соответственно, меньше зависеть от морского экспорта даже после разблокирования и возвращения всех портов. И, безусловно, это важно, учитывая дальнейшую экономическую интеграцию в рынки ЕС, привлечение Украины к европейским цепочкам добавленной стоимости”, — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также в Министерстве заверили, что в 2023 году они будут постепенно наверстывать потери показателей внешней торговли Украины, которые понесли в 2022 году. Бюджет на 2023 год будет предусматривать рост экспорта товаров и услуг на 7,2%. Это с учетом всех ситуаций, в которых находится Украина (с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенного расширения внутреннего спроса). Юлия Свириденко заверила, что Министерство настроено активно продвигать украинский экспорт на внешних рынках.

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