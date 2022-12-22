Румунія, Угорщина, Болгарія: куди Україна збільшила експорт товарів у цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За поточний рік сумарний експорт товарів з України скоротився майже на третину. Водночас, як йдеться у дослідженні YouControl, є низка країн, у які істотно збільшилась частка постачання українського експорту. Серед них також є Угорщина, передає УНН.
Деталі
Так, цього року спостерігаються значно вищі показники українського експорту до таких країн як Румунія, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Молдова, які є географічно близькими сусідами.
Румунія займає у списку друге місце після лідируючої Польщі. У відсотковому відношенні експорт товарів до Румунії за 10 місяців 2022 року становить 8,2% (у порівнянні з 2,3% 2021 року).
Транспортування вітчизняної продукції в ці країни відбувається наземними магістралями на західному напрямку з відносно благополучних прикордонних регіонів Закарпаття, Буковини. А також стійко тримаючої удар Одещини.
Достатньо великими покупцями українських товарів лишаються Туреччина (6,6%), Німеччина (5,2%), Нідерланди (3,6%), Іспанія (3,1%), Чехія (2,9%).
Доповнення
За десять місяців 2022 року сумарний експорт товарів з України становить 36,9 млрд доларів.