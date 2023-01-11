Україна у 2022 році збільшила експорт товарів до ЄС на 4,2%

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У Міністерстві економіки зазначили, що зростання експорту до ЄС стало можливим завдяки заходам з підтримки української економіки в цілому та експорту. Лібералізації податків, підтримці виробників тощо. Також, зокрема, завдяки заходам, вжитим нашими партнерами в односторонньому порядку. Або спільно - Україною та партнерами. До прикладу, завдяки відкритті європейських ринків для українських товарів (тимчасовій, терміном на рік лібералізації торгівлі, економічному «безвізу»). Завдячуючи ініціативі ЄС «Шляхи солідарності», «митному безвізу», «транспортному безвізу».

«Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в ЄС та, відповідно, менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх портів. І, безумовно, це важливо з огляду на подальшу економічну інтеграцію до ринків ЄС, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості», - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також у Міністерстві запевнили, що у 2023 році вони будуть поступово надолужувати втрати показників зовнішньої торгівлі України, яких зазнали у 2022 році. Бюджет на 2023 рік передбачатиме зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. Це з урахуванням усіх ситуацій в яких перебуває Україна (з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту). Юлія Свириденко запевнила, що Міністерство налаштоване активно просувати український експорт на зовнішніх ринках.

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