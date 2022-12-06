Украина в текущем году отправила на экспорт агропродукции на 21,1 млрд долл. - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии рф, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере - в этом году экспортировала агропродукции на 21,1 миллиарда долларов, что врочем меньше, чем в прошлом году. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба ведомства, пишет УНН.
Цитата
"В целом за 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов. В объемах это на 16,7%, а в стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - отметила Свириденко в интервью телеканалу СNN.
Детали
Среди продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности больше всего было экспортировано, в частности:
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- кукурузы (21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.);
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- пшеницы (9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.);
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- масла подсолнечного (3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долл.);
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- семена сурепки или рапса (2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.);
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- шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн тонн на сумму 671,2 млн долл.).
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Данные показатели достигнуты украинскими производителями, несмотря на потери АПК Украины. Так, по данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора достигли 6,6 млрд долл. Косвенные – 34,25 млрд долл.
Как подчеркнула Свириденко, весомое значение в восстановлении объемов экспорта имеют действующая с июля 2022 года «зерновая инициатива» и новая программа Grain from Ukraine, инициированная Президентом Владимиром Зеленским в ноябре.
Дополнение
По данным Минэкономики, с начала работы «зернового коридора» Украина экспортировала 13 млн тонн агропродукции.
На реализацию программы Grain from Ukraine, к участию в которой присоединились более 30 стран и международных организаций, привлечено более 180 млн долларов США.
3 декабря в Эфиопию прибыло первое судно с 25 тысячами тонн украинской пшеницы. Еще одно – с 30 тысячами тонн пшеницы на борту – отправилось в эту страну. Загружаются еще два судна, которые доставят всего 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.