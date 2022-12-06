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Україна цього року відправила на експорт агропродукції на 21,1 млрд дол. - Мінекономіки

Україна цього року відправила на експорт агропродукції на 21,1 млрд дол. - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 2732969 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію рф, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері - цього року експортувала агропродукції на 21,1 мільярда доларів, що однак менше, ніж торік. Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба відомства, пише УНН.

Цитата

"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - зазначила Свириденко в інтерв’ю телеканалу СNN.

Деталі

Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

  • кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.);
  • пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол.);
  • олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол.);
  • насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол.);
  • шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол.).

Дані показники досягнуті українськими виробниками попри втрати АПК України. Так, за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули 6,6 млрд дол. Непрямі - 34,25 млрд .

Як підкреслила Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають «зернова ініціатива», що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, ініційована Президентом Володимиром Зеленським у листопаді.

Доповнення

За даними Мінекономіки, початку роботи «зернового коридору» Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції.

На реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад 180 млн доларів США.

3-го грудня до Ефіопії прибуло перше судно з 25 тисячами тонн української пшениці. Ще одне - з 30 тисячами тонн пшениці на борту - вирушило до цієї країни. Завантажуються ще два судна, що доставлять загалом 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

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