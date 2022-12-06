Україна цього року відправила на експорт агропродукції на 21,1 млрд дол. - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію рф, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері - цього року експортувала агропродукції на 21,1 мільярда доларів, що однак менше, ніж торік. Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба відомства, пише УНН.
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"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - зазначила Свириденко в інтерв’ю телеканалу СNN.
Деталі
Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:
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- кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.);
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- пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол.);
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- олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол.);
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- насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол.);
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- шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол.).
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Дані показники досягнуті українськими виробниками попри втрати АПК України. Так, за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули 6,6 млрд дол. Непрямі - 34,25 млрд .
Як підкреслила Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають «зернова ініціатива», що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, ініційована Президентом Володимиром Зеленським у листопаді.
Доповнення
За даними Мінекономіки, початку роботи «зернового коридору» Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції.
На реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад 180 млн доларів США.
3-го грудня до Ефіопії прибуло перше судно з 25 тисячами тонн української пшениці. Ще одне - з 30 тисячами тонн пшениці на борту - вирушило до цієї країни. Завантажуються ще два судна, що доставлять загалом 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.