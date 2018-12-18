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Украина и ЕС обсудили последствия аннексии Крыма Россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина и Европейский союз провели встречу на уровне профильных министерств Украины и представителей Службы внешних действий ЕС, где обсудили развитие ситуации в Крыму, а также последствия аннексии Россией Крыма и Севастополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Службы внешних действий ЕС.

Украина и ЕС обсудили последствия аннексии Крыма Россией

“Встреча предоставила возможность ЕС и Украины обновить подходы к соответствующей политики в отношении Крыма и Севастополя. Проблемы, которые были обсуждены, включают развитие ситуации в сфере безопасности и в сфере соблюдения прав человека. Евросоюз предоставил обновленную информацию по выполнению мероприятий в рамках политики непризнания (аннексии Крыма), включая применение ограничительных мер. Темой обсуждения были также сотрудничество на международном уровне и соблюдения международного законодательства”, — говорится в сообщении.

В документе содержится утверждение, что Евросоюз не признает и в дальнейшем не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. В ЕС остаются решительными в своей политике непризнания и способствуют ее осуществления.

Напомним, послы 28 стран-членов ЕС утвердили продление на полгода экономические санкции против России.

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