Украина и ЕС обсудили последствия аннексии Крыма Россией

“Встреча предоставила возможность ЕС и Украины обновить подходы к соответствующей политики в отношении Крыма и Севастополя. Проблемы, которые были обсуждены, включают развитие ситуации в сфере безопасности и в сфере соблюдения прав человека. Евросоюз предоставил обновленную информацию по выполнению мероприятий в рамках политики непризнания (аннексии Крыма), включая применение ограничительных мер. Темой обсуждения были также сотрудничество на международном уровне и соблюдения международного законодательства”, — говорится в сообщении.

В документе содержится утверждение, что Евросоюз не признает и в дальнейшем не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. В ЕС остаются решительными в своей политике непризнания и способствуют ее осуществления.

Напомним, послы 28 стран-членов ЕС утвердили продление на полгода экономические санкции против России.