Україна та ЄС обговорили наслідки анексії Криму Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна та Європейський союз провели зустріч на рівні профільних міністерств України та представників Служби зовнішніх дій ЄС, де обговорили розвиток ситуації в Криму, а також наслідки анексії Росією Криму та Севастополя. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Служби зовнішніх дій ЄС.
“Зустріч надала можливість ЄС і Україні оновити підходи до відповідної політики стосовно Криму та Севастополя. Проблеми, які були обговорені, включають розвиток ситуації у сфері безпеки та у сфері дотримання прав людини. Євросоюз надав оновлену інформацію щодо виконання заходів в рамках політики невизнання (анексії Криму), включаючи застосування обмежувальних заходів. Темою обговорення були також співпраця на міжнародному рівні та дотримання міжнародного законодавства”, — йдеться у повідомленні.
У документі міститься твердження, що Євросоюз не визнає і надалі не буде визнавати незаконну анексію Криму Росією. У ЄС залишаються рішучими у своїй політиці невизнання та сприяють її імплементації.
Нагадаємо, посли 28 країн-членів ЄС затвердили продовження на півроку економічних санкцій проти Росії.