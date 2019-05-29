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Актуальное
Украина и Венгрия увеличили техническую мощь транспортировки газа на 14%

Украина и Венгрия увеличили техническую мощь транспортировки газа на 14%

Киев  •  УНН

 • 14277 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. АО "Укртрансгаз" и венгерский FGSZ увеличивают техническую мощь транспортировки газа на 14% по направлению Венгрия-Украина. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", передает УНН.

"По результатам проведения ряда подготовительных мероприятий Операторами ГТС Украины и Венгрии, техническая мощность транспортировки природного газа по направлению Венгрия-Украина увеличена на 14%", - говорится в сообщении.

Эти корректировки уже внесены в соглашение о взаимодействии между АО "Укртрансгаз" и FGSZ LTD и вступают в действие с 30 мая 2019 года.

Операторы договорились об увеличении общей мощности в точке ГИС "Берегдароц" с 17,1 до 19,5 млн куб. м в сутки.

В компании отметили, что такие изменения "значительно увеличивают техническую возможность импорта природного газа в Украину из Венгрии, что особенно важно в контексте подготовки к зимнему сезону 2020 года".

"Поскольку контракт между "Нафтогаз Украины" и "Газпром" истекает в конце 2019 года, и пока никаких новых соглашений не подписано, Украина готовится к вероятности прекращения транзита с начала 2020 года. Для уменьшения рисков и стабильного прохождения следующего отопительного сезона в Украине, необходимо накопить около 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах Украины. Что составляет на 3 млрд куб. м газа больше по сравнению с предыдущим периодом 2018 года", - отметили в "Укртрансгазе"

Там отметили, что венгерский направление импорта становится все более популярным среди заказчиков услуг АО "Укртрансгаз". В 2016 году из Венгрии в Украину было ввезено около 1 млрд куб. м, в 2017-м - 2,8 млрд куб. м, в 2018-м - уже 3,4 млрд куб. м.

С начала 2019 года по этому направлению уже было импортировано 0,92 млрд куб. м, что на 66% больше аналогичного периода 2018 года.

"Принимая во внимание тот факт, что тарифы на точки выхода из ГТС Венгрии в период с апреля по сентябрь являются конкурентными на европейском рынке газа, можно ожидать, что и в этом году продолжится рост импорта природного газа в Украину из Венгрии", - отметили в АО.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 мая увеличился до 11,117 млрд куб. м.

Ранее в Украине заявили о готовности помочь Венгрии с газом в случае остановки Россией транзита газа.

Как сообщал УНН, Украина вместе с Евросоюзом планируют предложить "Газпрому" забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год при трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые запланированы на конец мая.

В то же время, впоследствии стало известно, что трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием Украины, РФ и ЕС могут состояться уже в июне.

Украинские Национальные Новости

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