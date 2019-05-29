Україна та Угорщина збільшили технічну потужність транспортування газу на 14%

ukru
17:51 • 24286 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 58783 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 67749 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 67342 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 55174 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 90215 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147934 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166367 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153846 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237812 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
55 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 70907 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 55801 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 66263 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 69025 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 60691 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155040 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237814 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202775 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 187979 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 31151 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 31077 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 55801 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 34400 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 70907 перегляди
Актуальне
Україна та Угорщина збільшили технічну потужність транспортування газу на 14%

Україна та Угорщина збільшили технічну потужність транспортування газу на 14%

Київ • УНН

 • 14278 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. АТ "Укртрансгаз" та угорський FGSZ збільшують технічну потужність транспортування газу на 14% за напрямком Угорщина-Україна. Про це повідомила прес-служба "Укртрансгазу", передає УНН.

"За результатами проведення низки підготовчих заходів Операторами ГТС України та Угорщини, технічна потужність транспортування природного газу за напрямком Угорщина-Україна збільшена на 14%", - сказано у повідомленні.

Ці корегування вже внесені в угоду про взаємодію між АТ "Укртрансгаз" та FGSZ LTD і вступають в дію з 30 травня 2019 року.

Оператори домовилися про збільшення загальної потужності у точці ГВС "Берегдароц" з 17,1 до 19,5 млн куб. м на добу.

У компанії зазначили, що такі зміни "значно збільшують технічну можливість імпорту природного газу в Україну з Угорщини, що є особливо важливим у контексті підготовки до зимового сезону 2020".

"Оскільки контракт між "Нафтогаз України" та "Газпром" закінчується наприкінці 2019 року, і наразі жодних нових угод не підписано, Україна готується до ймовірності припинення транзиту з початку 2020 року. Для зменшення ризиків та стабільного проходження наступного опалювального сезону в Україні, необхідно накопичити близько 20 млрд куб. м газу в підземних сховищах України. Що складає на 3 млрд куб. м газу більше у порівнянні з попереднім періодом 2018 року", - зазначили в "Укртрансгазі"

Там наголосили, що угорський напрямок імпорту стає все більш популярним серед замовників послуг АТ "Укртрансгаз". У 2016 році з Угорщини до України було завезено близько 1 млрд куб. м, у 2017-му – 2,8 млрд куб. м, у 2018-му – вже 3,4 млрд куб. м.

З початку 2019 року за цим напрямком вже було імпортовано 0,92 млрд куб. м, що на 66% більше за аналогічний період 2018 року.

"Беручи до уваги той факт, що тарифи на точки виходу з ГТС Угорщини у період з квітня по вересень є конкурентними на європейському ринку газу, можна очікувати, що і в цьому році продовжиться зростання імпорту природного газу до України з Угорщини", - зазначили в АТ.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 травня збільшився до 11,117 млрд куб. м.

Раніше в Україні заявили про готовність допомогти Угорщині з газом у разі зупинки Росією транзиту газу.

Як повідомляв УНН, Україна разом з Євросоюзом планують запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м в рік під час тристоронніх переговорів по транзиту газу, які заплановані на кінець травня.

Водночас, згодом стало відомо, що тристоронні переговори щодо транзиту газу за участі України, РФ та ЄС можуть відбутися вже в червні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.34