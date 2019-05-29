Україна та Угорщина збільшили технічну потужність транспортування газу на 14%

"За результатами проведення низки підготовчих заходів Операторами ГТС України та Угорщини, технічна потужність транспортування природного газу за напрямком Угорщина-Україна збільшена на 14%", - сказано у повідомленні.

Ці корегування вже внесені в угоду про взаємодію між АТ "Укртрансгаз" та FGSZ LTD і вступають в дію з 30 травня 2019 року.

Оператори домовилися про збільшення загальної потужності у точці ГВС "Берегдароц" з 17,1 до 19,5 млн куб. м на добу.

У компанії зазначили, що такі зміни "значно збільшують технічну можливість імпорту природного газу в Україну з Угорщини, що є особливо важливим у контексті підготовки до зимового сезону 2020".

"Оскільки контракт між "Нафтогаз України" та "Газпром" закінчується наприкінці 2019 року, і наразі жодних нових угод не підписано, Україна готується до ймовірності припинення транзиту з початку 2020 року. Для зменшення ризиків та стабільного проходження наступного опалювального сезону в Україні, необхідно накопичити близько 20 млрд куб. м газу в підземних сховищах України. Що складає на 3 млрд куб. м газу більше у порівнянні з попереднім періодом 2018 року", - зазначили в "Укртрансгазі"

Там наголосили, що угорський напрямок імпорту стає все більш популярним серед замовників послуг АТ "Укртрансгаз". У 2016 році з Угорщини до України було завезено близько 1 млрд куб. м, у 2017-му – 2,8 млрд куб. м, у 2018-му – вже 3,4 млрд куб. м.

З початку 2019 року за цим напрямком вже було імпортовано 0,92 млрд куб. м, що на 66% більше за аналогічний період 2018 року.

"Беручи до уваги той факт, що тарифи на точки виходу з ГТС Угорщини у період з квітня по вересень є конкурентними на європейському ринку газу, можна очікувати, що і в цьому році продовжиться зростання імпорту природного газу до України з Угорщини", - зазначили в АТ.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 травня збільшився до 11,117 млрд куб. м.

Раніше в Україні заявили про готовність допомогти Угорщині з газом у разі зупинки Росією транзиту газу.

Як повідомляв УНН, Україна разом з Євросоюзом планують запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м в рік під час тристоронніх переговорів по транзиту газу, які заплановані на кінець травня.

Водночас, згодом стало відомо, що тристоронні переговори щодо транзиту газу за участі України, РФ та ЄС можуть відбутися вже в червні.