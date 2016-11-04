Украина и Турция подписали соглашение о комбинированных перевозках

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в морской, автодорожной и авиационной отраслях.

Министр инфраструктуры Украины проинформировал своего коллегу о реформах, инициированных Министерством.

После встречи стороны подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о комбинированных перевозках.

По словам министра инфраструктуры, этот шаг является важным, учитывая усиление транзитной привлекательности Украины и развитие международных транспортных коридоров.