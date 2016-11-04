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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Турция подписали соглашение о комбинированных перевозках

Украина и Турция подписали соглашение о комбинированных перевозках

Киев • УНН

 • 8641 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня, 4 ноября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан подписали соглашение о комбинированных перевозках. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мининфраструктуры.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в морской, автодорожной и авиационной отраслях.

Министр инфраструктуры Украины проинформировал своего коллегу о реформах, инициированных Министерством.

После встречи стороны подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о комбинированных перевозках.

По словам министра инфраструктуры, этот шаг является важным, учитывая усиление транзитной привлекательности Украины и развитие международных транспортных коридоров.

Украинские Национальные Новости

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