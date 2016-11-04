Украина и Турция подписали соглашение о комбинированных перевозках
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня, 4 ноября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан подписали соглашение о комбинированных перевозках. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мининфраструктуры.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в морской, автодорожной и авиационной отраслях.
Министр инфраструктуры Украины проинформировал своего коллегу о реформах, инициированных Министерством.
После встречи стороны подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о комбинированных перевозках.
По словам министра инфраструктуры, этот шаг является важным, учитывая усиление транзитной привлекательности Украины и развитие международных транспортных коридоров.