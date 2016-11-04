Україна та Туреччина підписали угоду про комбіновані перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні, 4 листопада, міністр інфраструктури України Володимир Омелян та міністр транспорту, судноплавства та комунікацій Туреччини Ахмет Арслан підписали угоду про комбіновані перевезення. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.
Сторони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема, в морській, автоторожній та авіаційній галузях.
Міністр інфраструктури України проінформував свого колегу про реформи, ініційовані Міністерством.
Після зустрічі сторони підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про комбіновані перевезення.
За словами міністра інфраструктури, цей крок є важливим з огляду на посилення транзитної привабливості України та розвитку міжнародних транспортних коридорів.