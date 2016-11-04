Україна та Туреччина підписали угоду про комбіновані перевезення

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 2758 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 29211 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 59629 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 73970 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 143645 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205854 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193000 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212940 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197309 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152859 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
82 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 8731 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 9207 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 12512 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 7342 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

00:26 • 5280 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 2770 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 486691 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321571 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383417 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 495625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125834 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185314 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127969 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162625 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185842 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна та Туреччина підписали угоду про комбіновані перевезення

Україна та Туреччина підписали угоду про комбіновані перевезення

Київ • УНН

 • 8641 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні, 4 листопада, міністр інфраструктури України Володимир Омелян та міністр транспорту, судноплавства та комунікацій Туреччини Ахмет Арслан підписали угоду про комбіновані перевезення. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Сторони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема, в морській, автоторожній та авіаційній галузях.

Міністр інфраструктури України проінформував свого колегу про реформи, ініційовані Міністерством.

Після зустрічі сторони підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про комбіновані перевезення.

За словами міністра інфраструктури, цей крок є важливим з огляду на посилення транзитної привабливості України та розвитку міжнародних транспортних коридорів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,821.72