Украина и Турция обсудили вопросы экспорта украинской говядины

Учитывая беспокойство турецких коллег, украинская сторона подчеркнула, что на территории Украины не регистрировались случаи губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС), а также проинформировала о мерах контроля и мониторинга болезни на территории нашего государства.

По данным делегации Турции, в соответствии с национальным законодательством третьи страны, которые намерены экспортировать в Турцию говядину и КРС, должны иметь официальный статус страны согласно категориям Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) (контролируемый или незначительный). На сегодняшний день Украина имеет статус страны с неопределенным статусом по ГЭ КРС.

Украинская сторона сообщила, что компетентным органом Украины осуществляется соответствующая работа по осуществлению мониторинга ГЭ КРС на территории Украины в соответствии с критериями МЭБ. Стороны договорились работать в дальнейшем.

Сейчас Госпродпотребслужба разрабатывает указанную программу в соответствии с Инструкцией по диагностике, профилактике и борьбе с губчатой ​​энцефалопатией крупного рогатого скота.

Напомним, что Минэкономразвития подвело итоги экспорта за 2016 год.