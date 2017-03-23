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Україна та Туреччина обговорили питання експорту української яловичини

Україна та Туреччина обговорили питання експорту української яловичини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Делегація України провела двосторонню зустріч із делегацією Туреччини щодо можливості експорту до Туреччини яловичини та великої рогатої худоби для забою. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Враховуючи занепокоєння турецьких колег, українська сторона наголосила, що на території України не реєструвалися випадки губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ), а також поінформувала про заходи контролю та моніторингу хвороби на території нашої держави.

За даними делегації Туреччини, відповідно до національного законодавства треті країни, які мають намір експорту до Туреччини яловичини та ВРХ, повинні мати офіційний статус країни згідно з категоріями Всесвітньої організації з охорони здоров’я тварин (МЕБ) (контрольований або незначний). На сьогодні Україна має статус країни з невизначеними статусом з ГЕ ВРХ.

Українська сторона поінформувала, що наразі Компетентним органом України здійснюється відповідна робота щодо здійснення моніторингу ГЕ ВРХ на території України відповідно до критеріїв МЕБ. Сторони домовилися працювати в подальшому.
Наразі Держпродспоживслужба розробляє зазначена програму відповідно до Інструкції щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби.

Нагадаємо, що Мінекономрозвитку підбило підсумки експорту за 2016 рік.

 

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