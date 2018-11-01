Украина и ещё десять ассоциаций стали претендентами на проведение финалов еврокубков-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Одиннадцать национальных ассоциаций выразили интерес к проведению еврокубковых финалов 2021 года, направив в УЕФА соответствующие заявления, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Финал Суперкубка УЕФА может пройти в Киеве. Соперниками украинского города сейчас является Минск, Хельсинки и Белфаст.
На проведение финала Лиги чемпионов подано две предыдущие заявки: Мюнхен (Германия) и Санкт-Петербург (Россия). На финал Лиги Европы — три: Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия), Севилья (Испания).
На проведение финала женской Лиги чемпионов-2021 подали заявки Прага (Чехия) и Гетеборг (Швеция).
Добавим, окончательные предложения вместе с заявочным досье должны быть представлены до 15 февраля 2019 года. Исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 в мае или июне 2019 года.