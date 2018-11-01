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Україна та ще десять асоціацій стали претендентами на проведення фіналів єврокубків-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Одинадцять національних асоціацій висловили інтерес до проведення єврокубкових фіналів 2021 роки, направивши в УЄФА відповідні заяви, інформує УНН із посиланням на сайт УЄФА.

Фінал Суперкубку УЄФА може пройти в Харкові. Суперниками українського міста наразі є Мінськ, Гельсінкі та Белфаст.

На проведення фіналу Ліги чемпіонів подано дві попередні заявки: Мюнхен (Німеччина) і Санкт-Петербург (Росія). На фінал Ліги Європи — три: Відень (Австрія), Тбілісі (Грузія), Севілья (Іспанія).

На проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів-2021 подали заявки Прага (Чехія) і Гетеборг (Швеція).

Додамо, остаточні пропозиції разом із заявочним досьє мають бути подані до 15 лютого 2019 року. Виконавчий комітет УЄФА вибере господарів єврокубкових фіналів 2021 року в травні або червні 2019 року.

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