Украина и Румыния хотят построить скоростную трассу через Карпаты

“Мы используем все возможности, задействуем все возможные финансовые инструменты. Будем обращаться к европейским финансовым институтам для получения средств”, — рассказал глава уездного совета города Сучава Георге Флутур.

Ожидается, что автобан пройдет через Восточные Карпаты и соединит города Львов-Черновцы-Сирет-Сучава-Пашкани-Бакэу-Фокшань-Бухарест.

Как сообщает румынская сторона уже достигнута предварительная договоренность и в ближайшее время начнется работа на уровне рабочих групп.

Также Георге Флутур высказал предположение, что для проекта реально получить финансирование от Лихтенштейна и Норвегии. Также будут использоваться средства предусмотрены в рамках программы трансграничного сотрудничества между Украиной и Румынией, которая действует до 2020 года.