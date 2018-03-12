Украина и Румыния хотят построить скоростную трассу через Карпаты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Скоростную дорогу, проходящую через Восточные Карпаты, договорились построить представители Львовского и Черновицкого областного совета с властями Сучавского уезда Румынии. Договоренность была достигнута во время визита украинской стороны в Румынии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Оbiectiv.
“Мы используем все возможности, задействуем все возможные финансовые инструменты. Будем обращаться к европейским финансовым институтам для получения средств”, — рассказал глава уездного совета города Сучава Георге Флутур.
Ожидается, что автобан пройдет через Восточные Карпаты и соединит города Львов-Черновцы-Сирет-Сучава-Пашкани-Бакэу-Фокшань-Бухарест.
Как сообщает румынская сторона уже достигнута предварительная договоренность и в ближайшее время начнется работа на уровне рабочих групп.
Также Георге Флутур высказал предположение, что для проекта реально получить финансирование от Лихтенштейна и Норвегии. Также будут использоваться средства предусмотрены в рамках программы трансграничного сотрудничества между Украиной и Румынией, которая действует до 2020 года.