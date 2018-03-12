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Україна та Румунія хочуть побудувати швидкісну трасу через Карпати

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Швидкісну дорогу, що проходить через Східні Карпати, домовилися побудувати представники Львівського та Чернівецького обласної ради з владою Сучавського повіту Румунії. Домовленість була досягнута під час візиту представників української сторони до Румунії. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Оbiectiv.

«Ми використовуємо всі можливості, задіємо всі можливі фінансові інструменти. Будемо звертатися до європейських фінансових інститутів для отримання коштів», - розповів глава повітової ради міста Сучава Георге Флутур.

Очікується, що автобан пройде через Східні Карпати і з'єднає міста Львів-Чернівці-Сірет-Сучава-Пашкани-Бакеу-Фокшань-Бухарест.

Як повідомляє румунська сторона вже досягнута попередня домовленість і найближчим часом почнеться робота на рівні робочих груп.

Також Георге Флутур висловив припущення, що для проекту реально отримати фінансування від Ліхтенштейну і Норвегії. Також будуть використовуватися кошти передбачені в рамках програми транскордонного співробітництва між Україною та Румунією, яка діє до 2020 року.

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