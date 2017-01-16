Украина и Потругалия обсудили проведение научной работы на базе военных вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак обсудил с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто возможности и пути проведения совместной научной работы на базе высших военных учебных заведений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Речь идет о создании на их базе (на базе военных вузов - ред.) платформы для обсуждения и обмена мнениями, определения направлений дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.
По словам С.Полторака, в Украине такой платформой должен стать Национальный университет обороны Украины.