Україна та Португалія обговорили проведення наукової роботи на базі військових ВНЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак обговорив з міністром національної оборони Португалії Хосе Альберто можливості та шляхи проведення спільної наукової роботи на базі вищих військових навчальних закладів. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Йдеться про створення на їхній базі (на базі військових ВНЗ — ред.) платформи для обговорення та обміну думками, визначення напрямків подальшої співпраці в оборонній сфері.
За словами С.Полторака, в Україні такою платформою має стати Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.