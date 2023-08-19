Украина и ООН подписали совместный превентивный план по правам детей в условиях войны

Детали

Отмечается, что документ подписали советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дар’я Герасимчук, координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Дениз Браун и глава Представительства ЮНИСЕФ Мурат Шахин.

На следующей неделе в Нью-Йорке документ заверит специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба.

Подписание совместного превентивного плана с ООН является важным шагом в рамках выполнения Bring Kids Back UA – комплексного плана действий, разработанного по инициативе Владимира Зеленского. План объединяет усилия украинской власти, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину украинских детей, похищенных Россией.

Цитата

«Сегодня Украина делает очередной, далеко не первый шаг для спасения украинских детей от рашистских захватчиков и демонстрирует уважение к механизмам и правилам ООН, подписывая разработанный совместно с Организацией Объединенных Наций превентивный план. Мы надеемся, что нашим примером воспользуются другие страны мира, ведь сегодня речь идет об украинских детях, а завтра это может быть любой ребенок в любой стране мира», – отметила Дар’я Герасимчук.

Дополнение

Советник-уполномоченная Дар’я Герасимчук подчеркнула, что россия – первый в истории постоянный член Совбеза ООН, которого Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций упомянул в приложении к своему ежегодному докладу «Дети и вооруженные конфликты» за 2022 год среди других стран, совершивших такие нарушения.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что более 19 тысяч украинских детей, находятся в российской неволе.