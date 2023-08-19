Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо прав дітей в умовах війни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії Росії. Про це йдеться на сайті Офісу президента, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що документ підписали радник-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун і голова Представництва ЮНІСЕФ Мурат Шахін.
Наступного тижня у Нью-Йорку документ засвідчить спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба.
Підписання спільного превентивного плану з ООН є важливим кроком у межах виконання Bring Kids Back UA – комплексного плану дій, розробленого за ініціативою Володимира Зеленського. План об’єднує зусилля української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій заради повернення на батьківщину українських дітей, викрадених Росією.
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«Сьогодні Україна робить черговий, далеко не перший крок для порятунку українських дітей від рашистських загарбників і демонструє повагу до механізмів і правил ООН, підписуючи розроблений спільно з Організацією Об’єднаних Націй превентивний план. Ми сподіваємося, що нашим прикладом скористаються інші країни світу, адже сьогодні йдеться про українських дітей, а завтра це може бути будь-яка дитина в будь-якій країні світу», – зазначила Дар’я Герасимчук.
Доповнення
Радник-уповноважена Дар’я Герасимчук наголосила, що Росія – перший в історії постійний член Радбезу ООН, якого Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй згадав у додатку до своєї щорічної доповіді «Діти та збройні конфлікти» за 2022 рік серед інших країн, що здійснили такі порушення.
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив, що понад 19 тисяч українських дітей, перебувають у російській неволі.