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Украина и Молдова договорились синхронизировать работу энергосистем

Украина и Молдова договорились синхронизировать работу энергосистем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина и Молдова договорились синхронизировать работу энергосистем двух стран с европейской энергосистемой ENTSO-E. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министров Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павла Филиппа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Стороны отметили, что энергетическая и экономическая составляющая сотрудничества имеет существенный потенциал роста. Так, объем взаимной торговли уже сейчас превышает 800 млн долл., а может достичь 1 млрд долл. ежегодно.

"Многие вопросы требуют нашего общего решения, и наши двусторонние контакты способствуют взаимному прогресса. Мы продвигаемся в решении проблем и уверенно смотрим в будущее ", - сказал Владимир Гройсман.

"Думаю, что ваше предложение достичь товарооборота в 1 млрд долл. вполне реальна. У нас есть потенциал достичь и больших показателей. Мы с Украиной соседи ", - сказал Павел Филип.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу".

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