Україна та Молдова домовилися синхронізувати роботу енергосистем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Україна та Молдова домовилися синхронізувати роботу енергосистем двох країн з європейською енергосистемою ENTSO-E. Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі Прем’єр-міністрів України та Молдови Володимира Гройсмана та Павла Філіпа, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
Сторони відзначили, що енергетична та економічна складова співпраці має суттєвий потенціал до зростання. Так, обсяг взаємної торгівлі вже зараз перевищує 800 млн дол., а може сягнути 1 млрд дол. щороку.
“Багато питань потребують нашого спільного рішення, і наші двосторонні контакти сприяють взаємному прогресу. Ми просуваємося у вирішенні проблем і впевнено дивимося у майбутнє”, - сказав Володимир Гройсман.
“Думаю, що ваша пропозиція досягти товарообігу в 1 млрд дол. цілком реальна. У нас є потенціал досягти і більших показників. Ми з Україною сусіди”, - сказав Павел Філіп.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон”.