Украина и Китай подписали договор о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина и Китай подписали грантовое соглашение о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине. Об этом во время пресс-конференции с главой Международной Торговой Палаты Великого Шелкового Пути Люй Цзяньчжунем сообщила жена Президента Украины Марина Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Ярким примером такого партнерства является подписание грантового соглашения между украинской и китайской сторонами по поддержке проекта, который я, как супруга Президента Украины и председатель благотворительного Фонда П.Порошенко вместе с Министерством образования и науки Украины и региональным руководством Запорожья реализуем в Запорожской области и результаты этого эксперимента лягут в основу дорожной карты по внедрению инклюзивного образования во всех регионах", - сказала М.Порошенко.
Первая леди также отметила, что статистика свидетельствует, что на 7 млн украинских детей 700 тыс. детей имеют нарушения психофизического развития и лишь 10% этих детей должны учиться с помощью инклюзивного образования.
"Мы имеем много единомышленников в развитии нашего проекта, и нам очень приятно, что сегодня к нашей команде присоединился еще один мощный партнер господин Люй, которому я искренне благодарна... Я уверена, что при его поддержке наши амбициозные планы скоро станут реальностью", - добавила М.Порошенко.
Как сообщал УНН, до 2020 года детей с задержкой психического развития переведут в инклюзивные классы.