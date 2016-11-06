Украина и Китай подписали договор о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине

"Ярким примером такого партнерства является подписание грантового соглашения между украинской и китайской сторонами по поддержке проекта, который я, как супруга Президента Украины и председатель благотворительного Фонда П.Порошенко вместе с Министерством образования и науки Украины и региональным руководством Запорожья реализуем в Запорожской области и результаты этого эксперимента лягут в основу дорожной карты по внедрению инклюзивного образования во всех регионах", - сказала М.Порошенко.

Первая леди также отметила, что статистика свидетельствует, что на 7 млн украинских детей 700 тыс. детей имеют нарушения психофизического развития и лишь 10% этих детей должны учиться с помощью инклюзивного образования.

"Мы имеем много единомышленников в развитии нашего проекта, и нам очень приятно, что сегодня к нашей команде присоединился еще один мощный партнер господин Люй, которому я искренне благодарна... Я уверена, что при его поддержке наши амбициозные планы скоро станут реальностью", - добавила М.Порошенко.

Как сообщал УНН, до 2020 года детей с задержкой психического развития переведут в инклюзивные классы.