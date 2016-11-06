Україна та Китай підписали договір про розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Україна та Китай підписали грантовий договір про розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні. Про це під час прес – конференції сказала дружина Президента України Марина Порошенко та голови Міжнародної Торгової Палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжуня, передає кореспондент УНН.
“Яскравим прикладом такого партнерства є підпитання сьогодні грантової угоди між українською та китайською сторонами щодо підтримки проекту, який я, як дружина Президента України і голова благодійного Фонду П.Порошенка разом з Міністерством освіти і науки України і регіональним керівництвом Запоріжжя реалізовуємо у Запорізькій області і результати цього експерименту ляжуть в основу дорожньої карти по впровадженню інклюзивної освіти у всіх регіонах”, — сказала М.Порошенко.
Перша леді також зазначила, що статистика свідчить, що на 7 млн українських дітей 700 тис. дітей мають порушення психофізичного розвитку і лише 10% цих дітей мають навчитися за допомогою інклюзивної освіти.
“Ми маємо багато однодумців у розвитку нашого проекту, і нам дуже приємно, що сьогодні до нашої команди долучився ще один потужний партнер пан Люй, якому я щиро вдячна...Я впевнена, що за його підтримки наші амбітні плани скоро стануть реальністю”, — додала М.Порошенко.
Як повідомляв УНН, до 2020 року дітей із затримкою психічного розвитку переведуть до інклюзивних класів.