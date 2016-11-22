Украина и Хорватия подписали соглашение по предотвращению катастроф

Соглашение подписали Вице-премьер-министр, министр экономики, малого и среднего предпринимательства и ремесел Республики Хорватия Мартина Далич и руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Я надеюсь, что сегодняшняя встреча, а также подписание документов о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий катастроф будут способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений", - отметил Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Черногории о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, Украина готова сотрудничать с Хорватией в проекте строительства LNG-терминала.