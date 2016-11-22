Україна та Хорватія підписали угоду щодо запобігання катастрофам

Угоду підписали Віце-прем’єр-міністр, міністр економіки, малого та середнього підприємництва і ремесел Республіки Хорватія Мартіна Далич та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

“Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч, а також підписання документів щодо співпраці у сфері ліквідації наслідків катастроф сприятимуть подальшому розвитку наших двосторонніх відносин”, — зазначив Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Нагадаємо, 16 листопада Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Чорногорії про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф.

Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, Україна готова співпрацювати із Хорватією у проекті будівництва LNG-терміналу.