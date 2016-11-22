Україна та Хорватія підписали угоду щодо запобігання катастрофам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вчора, 21 листопада у Києві відбулася зустріч прем’єр-міністрів України та Хорватії Володимира Гройсмана та Андрея Пленковича, під час якої представники країн підписали угоду про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.
Угоду підписали Віце-прем’єр-міністр, міністр економіки, малого та середнього підприємництва і ремесел Республіки Хорватія Мартіна Далич та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
“Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч, а також підписання документів щодо співпраці у сфері ліквідації наслідків катастроф сприятимуть подальшому розвитку наших двосторонніх відносин”, — зазначив Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
Нагадаємо, 16 листопада Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Чорногорії про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, Україна готова співпрацювати із Хорватією у проекті будівництва LNG-терміналу.