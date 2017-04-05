Украина и Канада обсудили открытие рынка оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Следующим шагом сотрудничества в оборонной сфере между Канадой и Украиной станет открытие рынка оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Отношения между Канадой и Украиной уникальны. Подписание оборонного соглашения позволит нам иметь гораздо более основательные и предметнее дискуссии по различным темам. Поэтому внесение Украины в Автоматический контрольный списка стран по огнестрельному оружию станет следующим шагом", - заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджжан.
Харджит Саджжан назвал подписание оборонного соглашения "очень важным шагом перед тем, как мы дойдем до автоматического контрольного списка".
"Достигнутые вчера договоренности стали эволюцией замечательных отношений между нашими государствами", - подытожил он.
Справка. Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию ( "Automatic Firearms Country Control List") определяет страны, в которых Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в этот список включены 35 стран.
Как уже сообщалось, в понедельник в Оттаве были подписаны Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады.