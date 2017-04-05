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Україна та Канада обговорили відкриття ринку зброї

Україна та Канада обговорили відкриття ринку зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Наступним кроком співпраці в оборонній сфері між Канадою та Україною стане відкриття ринку зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

“Відносини між Канадою та Україною є унікальними. Підписання оборонної угоди дозволить нам мати набагато ґрунтовніші та предметніші дискусії з різних тем. Тож внесення України до Автоматичного контрольного списку країн по вогнепальній зброї стане наступним кроком”, - заявив Міністр національної оборони Канади Харджит Саджжан.

Харджит Саджжан назвав підписання оборонної угоди “дуже важливим кроком перед тим, як ми дійдемо до Автоматичного контрольного списку”.

“Досягнені учора домовленості стали еволюцією чудових відносин між нашими державами”, – підсумував він.

Довідка. Автоматичний контрольний список країн по вогнепальній зброї (“Automatic Firearms Country Control List”) визначає країни, до яких Канада дозволяє своїм внутрішнім виробникам постачати зброю. Наразі до цього списку включені 35 країн.

Як вже повідомлялося, у понеділок в Оттаві були підписані Домовленості про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади.

 

Українські Національні Новини

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