Украина сократила заполненность ПХГ газом до 36%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 28 января уменьшился до 11,388 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 83,98 млн куб. м газа.
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При этом в данных за 28 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,16 млн куб. м, из Венгрии - 2,08 млн куб. м, из Польши - 1,30 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 36%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября 2018 на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.