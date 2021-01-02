Украина сократила транзит газа в Европу почти на 40%: Газпром за год рассчитался

"В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+12% по сравнению с 2019 годом)", - сообщили в компании.

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу в ОГТСУ назвали "запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ".

"Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. М (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составлял на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - отметили в компании.

В западном направлении, как указано было обеспечено транзит 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3,0 млрд куб. м - в Молдову.

"Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше, чем в 2019 году, и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах", - добавили в ОГТСУ.

Всего в 2020 году, как указано, импорт из Словакии достиг 10,2 млрд куб. м (+11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 4,2 млрд куб. м (+14%), из Польши - почти 1,5 млрд куб. м (+3%). В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%.

Всего за период января-декабря транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компаний и 30 иностранных, добавили в компании.

"В 2020 году Оператор ГТС Украины на 100% выполнил свои ключевые задачи - обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову", - прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, Молдова на год продлила контракт на поставку газа с Газпромом.