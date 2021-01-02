Україна скоротила транзит газу до Європи майже на 40%: Газпром за рік розрахувався

"У 2020 році ОГТСУ протранзитував до Європи 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період становили 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком)", - повідомили у компанії.

Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи в ОГТСУ назвали "запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ".

"Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит становив на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно з контрактом, у якому передбачена умова "качай або плати", - відзначили у компанії.

У західному напрямку, як вказано, було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%). Зокрема, у Польщу – 3,8 млрд куб. м, Словаччину – 38,5 млрд куб. м, Угорщину – 9,6 млрд куб. м. У південному напрямку транзит становив 3,9 млрд куб. м (-70%). Із них 0,9 млрд куб. м – у Румунію та 3,0 млрд куб. м – у Молдову.

"Транспортування газу з Європи в Україну на замовлення клієнтів ОГТСУ становило 15,9 млрд куб. м, що на 12% більше, ніж у 2019 році, та на 27% більше за середні показники відповідних періодів у 2016-18 роках", - додали в ОГТСУ.

Всього за 2020 рік, як вказано, імпорт із Словаччини сягнув 10,2 млрд куб. м (+11% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 4,2 млрд куб. м (+14%), із Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+3%). Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортовано 45%.

Всього за період січня-грудня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній та 30 іноземних, додали у компанії.

"У 2020 році Оператор ГТС України на 100% виконав свої ключові завдання – забезпечив надійне транспортування газу для українських споживачів та у повному обсязі виконав зобов’язання щодо транзиту газу в ЄС та Молдову", – прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо, Молдова на рік продовжила контракт на поставку газу з Газпромом.