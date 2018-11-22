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Украина еще не взимал с "Газпрома" штрафа АМКУ за рубежом

Украина еще не взимал с "Газпрома" штрафа АМКУ за рубежом

Киев  •  УНН

 • 13658 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина на сегодня еще не имеет результатов за рубежом относительно взыскания с ПАО "Газпром" начисленного Антимонопольным комитетом Украины штрафа и пени в размере 172 млрд грн. Об этом сообщил УНН глава АМКУ Юрий Терентьев.

"О проведении взыскания вне территории Украины, то пока я не видел результатов этого от исполнительной службы", - сказал глава АМКУ.

По словам Терентьева, в рамках штрафа, начисленного АМКУ "Газпрому", на территории Украины ранее было взыскано около 80 млн грн и наложен арест "на определенные корпоративные права компаний в Украине, связанные с "Газпромом".

Напомним, Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского ПАО "Газпром", касается взыскания почти 80 млн грн дивидендов от чистой прибыли за 2016 год ПАО "Газтранзит" с иностранными инвестициями", по делу о взыскании Антимонопольным комитетом Украины относительно российского газового монополиста почти 172 млрд грн штрафа и пени.

В феврале 2016 года АМКУ принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен. Позже АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн. Апелляционный и Верховный суд отказались рассматривать жалобы "Газпрома".

В марте 2018 года председатель АМКУ сообщал, что с "Газпрома" уже взыскано 80 млн грн штрафа за нарушение антимонопольных законов.

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