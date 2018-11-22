Україна ще не стягувала з "Газпрому" штрафу АМКУ за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна на сьогодні ще не має результатів за кордоном стосовно стягнення з ПАТ "Газпром" нарахованого Антимонопольним комітетом України штрафу та пені обсягом 172 млрд грн. Про це повідомив УНН голова АМКУ Юрій Терентьєв.
"Щодо проведення стягнення за територією України, то поки що я не бачив результатів цього від виконавчої служби", - сказав голова АМКУ.
За словами Терентьєва, у межах штрафу, нарахованого АМКУ "Газпрому", на території України раніше було стягнуто близько 80 млн грн та накладено арешт "на певні корпоративні права компаній в Україні, які пов’язані з "Газпромом".
Нагадаємо, Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу російського ПАТ "Газпром", що стосується стягнення майже 80 млн грн дивідендів від чистого прибутку за 2016 рік ПАТ "Газтранзит" з іноземними інвестиціями", у справі про стягнення Антимонопольним комітетом України з російського газового монополіста майже 172 млрд грн штрафу і пені.
У лютому 2016 року АМКУ ухвалив рішення накласти на російський ПАТ "Газпром" штраф в 85,9 мільярда гривень. Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ "Газпром" у сумі 85,966 млрд грн. Згодом апеляційний та Верховний суд відмовилися розглядати скарги "Газпрому".
У березні 2018 року голова АМКУ повідомляв, що з "Газпрому" вже стягнуто 80 млн грн штрафу за порушення антимонопольних законів.