Україна ще не стягувала з "Газпрому" штрафу АМКУ за кордоном

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна на сьогодні ще не має результатів за кордоном стосовно стягнення з ПАТ "Газпром" нарахованого Антимонопольним комітетом України штрафу та пені обсягом 172 млрд грн. Про це повідомив УНН голова АМКУ Юрій Терентьєв.