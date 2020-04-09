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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48423 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Украина расследует загрязнение акватории возле Крыма из-за танкеров РФ

Украина расследует загрязнение акватории возле Крыма из-за танкеров РФ

Киев  •  УНН

 • 9798 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правоохранительные органы расследуют загрязнение акватории Черного и Азовского морей нефтепродуктами вследствие перегруза танкерами, которые принадлежат Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Установлено, что у побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат Российской Федерации, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что загрязнение зафиксированы в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 кв. км.

"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и городе Севастополя начали уголовное производство по ч. 1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря)", - отмечается в сообщении.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного загрязнения Черного моря.

Украинские Национальные Новости

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