Украина расследует загрязнение акватории возле Крыма из-за танкеров РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правоохранительные органы расследуют загрязнение акватории Черного и Азовского морей нефтепродуктами вследствие перегруза танкерами, которые принадлежат Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Установлено, что у побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат Российской Федерации, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что загрязнение зафиксированы в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 кв. км.
"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и городе Севастополя начали уголовное производство по ч. 1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря)", - отмечается в сообщении.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного загрязнения Черного моря.