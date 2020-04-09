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Україна розслідує забруднення акваторії біля Криму через танкери РФ

Україна розслідує забруднення акваторії біля Криму через танкери РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Правоохоронні органи розслідують забруднення акваторії Чорного й Азовського морів нафтопродуктами внаслідок перевантаження танкерами, які належать Російській Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Встановлено, що біля узбережжя тимчасово окупованого півострова, внаслідок перевантаження танкерами, які належать Російській Федерації, нафтопродуктів та інших паливо-мастильних вантажів, допущено забруднення акваторії Чорного й Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що забруднення зафіксовані у нейтральних водах Чорного моря на південь від Керченської протоки та ще у трьох місцях, загальною площею понад 24 кв. км.

"Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та місті Севастополі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 КК України (забруднення моря)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного забруднення Чорного моря.

Українські Національні Новини

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