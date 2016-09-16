Украина рассчитывает на принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму Генассамблеей ООН

"Генеасамблея ООН, которая началась на днях в Нью-Йорке, также должна сказать свое слово, и мы в Украине рассчитываем на поддержку новой украинской инициативы принятия Генассамблеи ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму - это составляющая нашей деоккупационной политики, и мы рассчитываем на вашу поддержку в Нью-Йорке. Ключевая цель - обеспечить такое положение, чтобы цена оккупации росла, и на самом деле Крым который цинично украден, содержание было бы столь болезненным, все равно чтобы держать горячий уголь из Донбасса", - сообщил Президент.