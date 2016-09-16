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Україна розраховує на ухвалення резолюції щодо порушення прав людини у Криму Генасамблеєю ООН

Україна розраховує на ухвалення резолюції щодо порушення прав людини у Криму Генасамблеєю ООН

Київ • УНН

 • 4604 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Генеральна асамблея ООН має ухвалити резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Світ, Європа та Україна: шторми змін", передає кореспондент УНН.

“Генеасамблея ООН, яка почалася днями у Нью-Йорку, також має сказати своє слово, і ми в Україні розраховуємо на підтримку для нової української ініціативи ухвалення Генасамблеї ООН резолюції щодо порушення прав людини у Криму — це складова нашої де окупаційної політики, і ми розраховуємо на вашу підтримку у Нью-Йорку. Ключова мета — забезпечити такий стан, щоби ціна окупації зростала, і насправді Крим який цинічно вкрадено утримання було б настільки болісним, все одно щоб тримати розпалене вугілля з Донбасу”, — повідомив Президент.

Українські Національні Новини

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