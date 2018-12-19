Украина продолжает не пускать россиян на свою территорию

"1350 граждан Российской Федерции не пропустили с начала введения военного положения, а именно с 24 ноября. За последние сутки - 36 граждан России. Украинцев россияне также не пропускают, но они не пропускают без объяснения причины. За это время на территорию России не пропустили 340 граждан Украины, а за предыдущие сутки - 4", - рассказал Олег Слободян.



Также он добавил, что админчерту с Крымом украинцы пересекают свободно, только с украинским паспортом. Для иностранцев требуется специальное разрешение на пересечение админчерты.



Напомним, Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны.