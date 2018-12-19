Україна продовжує не пускати росіян на свою територію

"1350 громадян Російської Федерції не пропустили з початку введення воєнного стану, а саме з 24 листопада. За останню добу - 36 громадян Росії. Українців росіяни також не пропускають, але вони не пропускають без пояснення причини. За цей час на територію Росії не пропустили 340 громадян України, а за попередню добу - 4", - розповів Олег Слободян.



Також він додав, що адмінмежу з Кримом українці перетинають вільно, лише з українським паспортом. Для іноземців потрібен спеціальний дозвіл на перетин адмінмежі.



Нагадаємо, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.