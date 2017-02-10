Украина пробилась в полуфинал Мировой лиги по хоккею на траве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Валенсии (Испания) прошли четвертьфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Украины на траве, передает УНН.
Сборная Украины встречалась с национальной командой Чехии. Единственный гол в матче забила за "сине-желтых" Евгения Мороз на пятидесятой минуте - 1: 0.
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В других матчах шотландки обыграли россиянок 2: 1, испанки разгромили сборную Ганы 7: 0, а польки - турчанок.
Вашему вниманию полуфинальные пары:
Напомним, что финалисты турнира пройдут в третий раунд Мировой лиги.
Справка УНН: данный турнир продолжается в течение двух лет и служит как квалификационное соревнование для чемпионатов мира, а также для соревнований по хоккею на траве на Олимпийских играх.