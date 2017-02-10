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Украина пробилась в полуфинал Мировой лиги по хоккею на траве

Киев • УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Валенсии (Испания) прошли четвертьфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Украины на траве, передает УНН.

Украина пробилась в полуфинал Мировой лиги по хоккею на траве

Сборная Украины встречалась с национальной командой Чехии. Единственный гол в матче забила за "сине-желтых" Евгения Мороз на пятидесятой минуте - 1: 0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Виннице финишировал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В других матчах шотландки обыграли россиянок 2: 1, испанки разгромили сборную Ганы 7: 0, а польки - турчанок.

Вашему вниманию полуфинальные пары:

Испания Шотландия польша Украина

Напомним, что финалисты турнира пройдут в третий раунд Мировой лиги.

Справка УНН: данный турнир продолжается в течение двух лет и служит как квалификационное соревнование для чемпионатов мира, а также для соревнований по хоккею на траве на Олимпийских играх.

Украинские Национальные Новости

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