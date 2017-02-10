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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна пробилася до півфіналу Світової ліги з хокею на траві

Київ • УНН

 • 10978 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Валенсії (Іспанія) пройшли чвертьфінальні ігри другого раунду Світової ліги з хокею на траві серед жіночих команд. Про це йдеться в повідомленні на сайті Федерації хокею України на траві, передає УНН.

Україна пробилася до півфіналу Світової ліги з хокею на траві

Збірна України зустрічалася з національною командою Чехії. Єдиний гол в матчі забила за "синьо-жовтих" Євгенія Мороз на 50-ій хвилині – 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вінниці фінішував другий тур чемпіонату України з хокею на траві

В інших матчах шотландки обіграли росіянок 2:1, іспанки розгромили збірну Гани 7:0,а польки – туркень.

До вашої уваги півфінальні пари:

Іспанія Шотландія Польща Україна

Нагадаємо, що фіналісти турніру пройдуть у третій раунд Світової ліги.

Довідка УНН: даний турнір триває протягом двох років і служить як кваліфікаційне змагання для чемпіонатів світу, а також для змагань з хокею на траві на Олімпійських іграх.

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